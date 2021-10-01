Экс-президент Грузии Михаила Саакашвили задержан, – сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение», – заявил Гарибашвили сегодня, 1 октября, – пишут РИА Новости.

По заявлению грузинского премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».

«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», – отметил Гарибашвили, однако не уточнил, где был задержан Саакашвили.

В свою очередь, в общественной организации, созданной Михаилом Саакашвили на Украине, считают, что сообщения о его задержании являются провокацией с целью его выхода на связь.

Согласно уголовному кодексу Грузии, Саакашвили грозит не менее 9 лет лишения свободы.

Тбилиси, Иван Бабурин

Тбилиси. Другие новости 01.10.21

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