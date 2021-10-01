Экс-президент Грузии Михаила Саакашвили задержан, – сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
«Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение», – заявил Гарибашвили сегодня, 1 октября, – пишут РИА Новости.
По заявлению грузинского премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».
«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», – отметил Гарибашвили, однако не уточнил, где был задержан Саакашвили.
В свою очередь, в общественной организации, созданной Михаилом Саакашвили на Украине, считают, что сообщения о его задержании являются провокацией с целью его выхода на связь.
Согласно уголовному кодексу Грузии, Саакашвили грозит не менее 9 лет лишения свободы.
Тбилиси, Иван Бабурин
Тбилиси. Другие новости 01.10.21
Ростовские таможенники арестовали партию БТРов. / Чешский дипломат считает, что Европе нужно объявить России газовую войну. / Задержанному в Москве члену КПРФ предъявлено обвинение. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube