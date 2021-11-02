На грузинском погранконтроле резко ухудшилось отношение к украинцам

Граждане Украины при въезде в Грузию сталкиваются со сложностями прохождения пограничного контроля. Кроме того, участились случаи отказа во въезде в страну.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, недавно вернувшаяся из Рустави, где посещала в тюрьме гражданина Украины Михаила Саакашвили.

Денисова пожаловалась, что даже её очень долго проверяли грузинские пограничники, несмотря на наличие дипломатического паспорта.

Вернувшись в Киев, Людмила Денисова добилась встречи с послом Грузии на Украине Георгием Закарашвили и высказала ему ряд претензий.

«Обеспокоена, что начиная с октября 2021 года в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины», – написала Денисова в Телеграме.

«Испытала это на себе 26 октября во время въезда в Грузию с целью посещения гражданина Украины, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили», – возмущается украинский омбудсмен.

По словам Денисовой, только после 40 минут задержки ей разрешили въехать в Грузию. При этом служба пограничного контроля не давала никаких комментариев.

Она также с негодованием отметила, что «грузинская сторона без объяснения причин запретила въезд в страну гражданам Украины адвокату Евгению Грушовцу, руководителю Офиса Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Олесе Бацман». Пограничники вернули им всем документы уже в самолёте, который ждал разрешения на вылет в Киев.

Напомним, ранее осуждённый грузинскими властями Саакашвили незаконно проник в Грузию с намерением устроить новую «революцию роз». Теперь Украина безуспешно пытается добиться его выдачи обратно.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.11.21

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