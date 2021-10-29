В Грузии раскрыт заговор против госвласти

Заместитель начальника контртеррористического центра Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе сообщил, что группа лиц планирует помешать этапированию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в другую тюрьму или больницу и осуществить противогосударственные действия, – сообщает «Sputnik Грузия».

Также представитель спецслужбы заявил, что против злоумышленников уже возбуждено уголовное дело по статье о заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя.

«Противники действующей власти намеревались создать хаос и неконтролируемую ситуацию при переводе экс-лидера из тюрьмы в Рустави, чтобы совершить государственный переворот», – сообщил зам.начальника СГБ.

В качестве доказательства Мгеладзе привел часть двухчасовой аудиозаписи, на которой члены партии Саакашвили «Единое национальное движение» Бесо Цередиани и другие соратники обсуждают план перекрытия дорог при перевозке политика в тюремную клинику. Запись была сделана в президентской библиотеке в Тбилиси сотрудниками СГБ.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя голодовку Саакашвили , заявил, что экс-президент Грузии «устроил маскарад и театр, чтобы покинуть тюрьму и совершить провокации».

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября после того, как вернулся в Грузию спустя восемь лет эмиграции для участия в акциях протеста. Он заочно был приговорен к шести годам лишения свободы по нескольким уголовным делам. В тюрьме экс-президент объявил голодовку, после чего врачи рекомендовали перевести его в клинику.

Тбилиси, Иван Бабурин

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