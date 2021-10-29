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Пятница, 29 октября 2021, 20:06 мск

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В Грузии раскрыт заговор против госвласти

Фото пользователя Facebook Михаила Саакашвили

Заместитель начальника контртеррористического центра Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе сообщил, что группа лиц планирует помешать этапированию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в другую тюрьму или больницу и осуществить противогосударственные действия, – сообщает «Sputnik Грузия».

Также представитель спецслужбы заявил, что против злоумышленников уже возбуждено уголовное дело по статье о заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя.

«Противники действующей власти намеревались создать хаос и неконтролируемую ситуацию при переводе экс-лидера из тюрьмы в Рустави, чтобы совершить государственный переворот», – сообщил зам.начальника СГБ.

В качестве доказательства Мгеладзе привел часть двухчасовой аудиозаписи, на которой члены партии Саакашвили «Единое национальное движение» Бесо Цередиани и другие соратники обсуждают план перекрытия дорог при перевозке политика в тюремную клинику. Запись была сделана в президентской библиотеке в Тбилиси сотрудниками СГБ.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя голодовку Саакашвили , заявил, что экс-президент Грузии «устроил маскарад и театр, чтобы покинуть тюрьму и совершить провокации».

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября после того, как вернулся в Грузию спустя восемь лет эмиграции для участия в акциях протеста. Он заочно был приговорен к шести годам лишения свободы по нескольким уголовным делам. В тюрьме экс-президент объявил голодовку, после чего врачи рекомендовали перевести его в клинику.

Тбилиси, Иван Бабурин

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