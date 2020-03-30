Отчаявшийся Зеленский пошёл на прямой сговор с Порошенко ради кредитов МВФ

Владимир Зеленский, утративший контроль над своей партией в Верховной раде, пошёл на сговор со своими прямыми противниками из партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» и партии «Голос» ради принятия антинародного закона о свободной продаже земли иностранцам.

Отметим, МВФ обусловил выдачу Украине очередной порции кредитов принятием Верховной радой закона «О земле», против которого выступает свыше 70% населения страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за законопроект во втором чтении проголосовали 259 депутатов из 450.

Партия Зеленского «Слуга народа» дала 206 голосов. Больше 50 «слуг народа» наотрез отказались поддерживать законопроект.

Между тем, само голосование сопровождалось грандиозным скандалом. На грубое нарушение регламента указал депутат от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Михаил Папиев.

«Я посчитал – сейчас в зале 74 народных депутата. То есть, Рада неполномочная рассматривать вопросы. Я требую сейчас провести регистрацию народных депутатов, и если 226 нет, то вы не имеете законного права проводить сессию. Обращаюсь к гражданам Украины: вы видите по телевидению, что в зале нет кворума...

Посмотрите, что происходит сейчас в зале. Вы видите, что Верховная рада недееспособна, она не может принимать решения, потому что нет 226 голосов. Кому это непонятно?» – приводит слова Папиева «ПолитНавигатор».

По словам украинских экспертов, за поддержку закона о земле Владимир Зеленский прекращает все уголовные дела против Петра Порошенко. Отметим, привлечение Порошенко к ответственности было одним из главных требований подавляющего числа избирателей, проголосовавших за Зеленского на президентских выборах.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.03.20

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