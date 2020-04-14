МВФ отказался списывать Украине долги из-за коронавируса

Международный валютный фонд определил 25 стран, которые смогут рассчитывать на помощь в реструктуризации долгов перед организацией в связи с рапространением пандемии коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», перечень стран, которым частично облегчат долговое бремя, опубликован на сайте МВФ.

Однако Украины, которая вынуждена направлять свыше 30% своего бюджета в счёт погашения кредитов МВФ, в этом списке нет.

Между тем, фонд недавно признал «Незалежную» беднейшей страной Европы.

В Данный момент Киев безуспешно ведёт переговоры с МВФ о предоставлении новых займов для погашения предыдущих.

По мнению украинских экспертов, принятие закона о свободной продаже земли и разрешение на приватизацию стратегических госпредприятий не приведёт к получению обещанных Международным валютным фондом кредитов для спасения экономики Украины.

Напомним, закон о земле и тотальная приватизация были условием, которое выдвинул МВФ для продолжения кредитования Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.04.20

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