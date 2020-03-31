Депутаты Рады заблокировали подписание Зеленским закона о продаже земли иностранцам

Противники закона о земле в Верховной раде нашли законный способ заблокировать подписание президентом Украины принятого вчера непопулярного в народе законопроекта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в парламенте официально зарегистрированы сразу два проекта постановления об отмене закона.

Таким, образом, Владимир Зеленский не сможет его подписать, пока Верховная рада не соберёт сессию и не рассмотрит всем составом постановления против закона о земле.

Проекты под названием «Об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обращении земель сельскохозяйственного назначения» – поданы, соответственно, депутатом от президентской партии «Слуга народа» и одним из независимых депутатов, избранным по одномандатному округу.

Отметим, что вчера более 50 депутатов от партии Зеленского наотрез отказались голосовать за свободную продажу земли.

Как сообщал «Новый День», вчера Владимир Зеленский, утративший контроль над собственной партией в Верховной раде, пошёл на сговор со своими прямыми противниками из партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» и партии «Голос» ради принятия антинародного закона о свободной продаже земли иностранцам.

Как известно, МВФ обусловил выдачу Украине очередной порции кредитов принятием Верховной радой закона «О земле», против которого выступает свыше 70% населения страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.03.20

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