ЕС принуждает Киев к сотрудничеству с МВФ, обещая безвозмездные €1,2 млрд на борьбу с коронавирусом

Еврокомиссия приняла решение оказать Украине помощь для поддержания экономики в период пандемии в размере 1,2 миллиарда евро.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Зеленский поспешил отблагодарить Еврокомиссию и заявил о правильно сделанном Украиной «европейском выборе».

«Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС – это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде», – заявил украинский президент.

Одобрить решение Еврокомиссии должны ещё Европарламент и Совет ЕС. Но даже после положительного решения транш поступит частями и после соблюдения определённых условий.

Главное из них – прогресс в выполнении Киевом украинской программы Международного валютного фонда и своевременная отчётность о предоставленных ранее кредитах.

В связи с этим помощь для борьбы с последствиями коронавируса разбита на несколько траншей и растянута до «первой половины 2021 года».

Напомним, согласно программе сотрудничества с МВФ, Украина обязана в обмен на кредиты приватизировать крупнейшие госпредприятия и согласиться на свободную продажу сельскохозяйственной земли.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.04.20

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