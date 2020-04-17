Неонацисты требуют от Зеленского объявить дефолт МВФ

Сдача командой Зеленского в залог Западу госпредприятий и украинской земли ради погашения кредитов МВФ – преступление перед украинцами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер запрещённой в РФ украинской неонацистской партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

Радикал потребовал от президента Украины объявить дефолт по долгам перед МВФ.

«Во власти – люди, которые лоббируют международные и транснациональные структуры. Для них интересы наших кредиторов, например, МВФ, в разы важнее, чем интересы обычного украинца. Они (власти) могли бы давить, могли бы использовать возможность дефолта...

Много стран использовали дефолт как инструмент (для отказа платить долги), они аргументировано пояснили: вы не получите ничего, если будет дефолт, вы как кредиторы пострадаете... И им (странам) шли навстречу. Мы этого не делаем. Этой власти давить на простого украинца проще, чем на МВФ», – негодует Билецкий.

По его словам, если, согласно принятым недавно законам, распродать кредиторам за бесценок предприятия и землю, то Украина превратится в «прямую колонию» Запада.

«Уже не будет экспорта дешевой рабочей силы, металлургии и сырья. Мы уже не сможем на этом выезжать. Это приведет нас уже к статусу прямой колонии, уже даже не криптоколонии, а прямой колонии развитых стран мира», – тревожится неонацист.

Между тем, украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что без новых кредитов МВФ нищую Украину ждёт неизбежный коллапс, а Зеленскому придётся бежать из страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.04.20

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