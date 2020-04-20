Порошенко сломал Зеленского: Украине нужен новый «прогрессивный проект» – киевский политолог

Петру Порошенко удалось «задушить в объятиях» безвольного Владимира Зеленского и навязать ему свою политическую повестку, а также вынудить солидарно голосовать в Верховной раде за непопулярные в народе законы.

Следствием этого стали быстро растущий рейтинг экс-президента и даже возможное возвращение Порошенко, вместе с партией войны, на пост главы государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил экс-советник Виктора Ющенко, киевский политолог Вадим Карасёв.

«У нас получается так, что Порошенко может возродиться. А тут у него и рейтинг растёт после того, как «Слуга народа» (партия Зеленского) вошла с ним в союз.

Не окажется ли так, что опять во втором туре Порошенко будет, и будет претендовать на президентские выборы. Я вижу в нём такую амбицию.

Значит, надо сейчас думать о том, как выставить очень сильные проекты прогрессивной направленности, чтобы опять не повторить этот реванш национал-патриотов, а с другой стороны, – не повторить эту безуправленческую бесхребетность «Слуги народа», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.04.20

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