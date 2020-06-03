МВФ снял с повестки заседания вопрос о предоставлении кредита Украине

Вопрос о выделении Украине первого транша в $1,9 млрд из кредитной программы на $5 млрд вычеркнут из графика официальных заседаний совета директоров Международного валютного фонда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на официальный сайт МВФ.

О том, что заседание о выделении транша Украине пройдёт 5-6 июня ранее заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Однако, судя по графику на сайте фонда, на эти числа запланировано рассмотрение вопросов по кредитованию Либерии и Папуа-Новой Гвинеи.

Следующее заседание, 10 июня, будет посвящено Монголии, Сьерра-Леоне и Барбадосу.

Как сообщал «Новый День», в конце мая Международный валютный фонд выдвинул новые условия Киеву для получения пятимиллиардного кредита.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.06.20

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