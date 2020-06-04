Верховная рада и общество не воспримут новые условия МВФ – глава фракции Зеленского

Новые условия Международного валютного фонда для получения основной части пятимиллиардного кредита неприемлемы для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава президентской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Напомним, после некоторой паузы МВФ всё-таки включил в график официальных заседаний совета директоров вопрос о выделении Украине первого транша в $1,9 млрд из кредитной программы на $5 млрд. Заседание назначено на 9 июня.

Однако для получения остальных денег Киеву придётся выполнить ряд новых требований.

«В чем двузначность толкования... Есть программа stand-by, там никаких условий нет, ждем кредит уже на следующей неделе. А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что скорее всего не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Тут придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху», – заявил Арахамия.

Симферополь, Валентин Карамазов

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