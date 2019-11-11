Тимошенко: Текущая неделя может стать самой трагичной в истории Украины

Принятие Верховной Радой законопроекта о свободной продаже земли приведёт к невиданным до селе на Украине трагическим последствиям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

По её словам, распродажа с молотка сельхозземель, единственного сохранившегося стратегического украинского ресурса, станет необдуманным и необратимым шагом.

«Я думаю, что эта сессионная неделя может войти в историю Украины как одна из самых трагических недель работы Верховной рады. Она может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад – распродаже с молотка сельскохозяйственной земли Украины», – приводит ТАСС слова экс-премьера.

«Кроме того, законопроект предусматривает, что земля будет продаваться в том числе иностранцам, будет продаваться пластами по 200 тыс. гектаров в одни руки... Это говорит о том, что уже подготовлено создание большой олигархической модели присвоения сельскохозяйственной земли, где несколько корпораций смогут владеть Украиной», – констатировала Тимошенко и добавила, что речь идёт «о 72% украинской территории, о последнем, по сути, богатстве, которое осталось на Украине».

Отметим, что в связи с нарастающими в стране протестами фермеров в команде президента Зеленского решили поспешить с принятием законопроекта о свободном рынке земли и перенесли его рассмотрение с декабря на начало ноября.

Напомним, ранее Тимошенко предупредила, что свободная продажа земли, которую собирается узаконить новая украинская власть, приведёт к скупке соседними государствами приграничных территорий на западе, востоке и севере страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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