Тимошенко предрекает референдумы об отделении по всем границам Украины

Свободная продажа земли, которую собирается узаконить новая украинская власть, приведёт к тому, что приграничные территории на западе, востоке и севере страны будут скуплены соседними государствами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявила лидер партии «Батькивщины», экс-премьер-министр «Незалежной» Юлия Тимошенко.

По её словам, пункт закона, который предусматривает продажу земли только гражданам Украины, на самом деле, не спасёт от скупки пограничных земель украинцами, которые являются доверенными лицами соседних стран.

«У нас сегодня по всем кордонам Украины – на севере, на юге, на западе и на востоке – все страны-соседи выдают гражданам Украины вторые паспорта, вы это знаете? Вы знаете, что сегодня это является политикой большинства стран, которые граничат с нами?

И сегодня выдать максимум заграничных паспортов других стран нашим гражданам – это стратегия присвоения нашей земли в будущем – так, как у нас забрали Крым.

И теперь вопрос: если граждане Украины будут покупать эту землю, и нет оговорки, что должны покупать только те, у кого один паспорт, мы с вами через два-три года столкнёмся с ситуацией, что этих людей из заграницы будут финансировать для покупки земли, а потом они будут проводить референдумы о самостоятельности этих территорий! В мировой истории таких случаев множество, мы будем не единственные», – приводит «ПолитНавигатор» слова Тимошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.09.19

Украинский дипломат: «Россия нагибает всех». / Малайзия требует исчерпывающих доказательств по делу MH-17. / В Крыму сэкономили на борьбе с экстремизмом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»