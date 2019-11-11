Зеленский придумал, как погасить протесты против распродажи земли

В законопроект о свободной продаже земли будут внесены поправки, предусматривающие общеукраинский референдум о предоставлении права инстранцам скупать земли сельскохозяйственного назначения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением в Фейсбуке экстренно выступил президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на бурные протесты фермеров по всей стране и оппозиционных партий в Верховной Раде.

«Между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе», – поспешил успокоить протестующих Зеленский в своём видеообращении.

Между тем, по мнению оппозиционных политиков, земли могут быть скуплены украинскими гражданами, имеющими двойное, а то и тройное гражданство, которые, по сути, являются экономическими агентами третьих стран.

Так, по мнеию экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, пункт закона, который предусматривает продажу земли только гражданам Украины, на самом деле, не спасёт от скупки пограничных земель украинцами, которые являются доверенными лицами соседних государств.

«У нас сегодня по всем кордонам Украины – на севере, на юге, на западе и на востоке – все страны-соседи выдают гражданам Украины вторые паспорта, вы это знаете? Вы знаете, что сегодня это является политикой большинства стран, которые граничат с нами?

И сегодня выдать максимум заграничных паспортов других стран нашим гражданам – это стратегия присвоения нашей земли в будущем – так, как у нас забрали Крым.

И теперь вопрос: если граждане Украины будут покупать эту землю, и нет оговорки, что должны покупать только те, у кого один паспорт, мы с вами через два-три года столкнёмся с ситуацией, что этих людей из заграницы будут финансировать для покупки земли, а потом они будут проводить референдумы о самостоятельности этих территорий! В мировой истории таких случаев множество, мы будем не единственные», – заявляла ранее Тимошенко.

Напомним, на открытии украинского рынка земли для свободной продажи настаивает Международный валютный фонд. До сих пор Верховная Рада сопротивлялась принятию соответствующего закона.

Против закона выступают также украинские фермеры, которые несколько недель протестуют по всей стране.

Однако президент Зеленский, получивший абсолютное большинство в парламенте по итогам выборов, намерен как можно быстрее удовлетворить требование МВФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.11.19

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