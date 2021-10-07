Atlantic Council обвинил Зеленского в узурпации власти и раскритиковал отставку спикера Верховной рады

Влиятельный американский аналитический центр при НАТО Atlantic Council выразил недовольство в связи с политическим преследованием командой президента Зеленского спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что не терпящий критику Зеленский сосредоточил в своих руках слишком много власти в стране, заявила замдиректора близкого к Демократической партии США аналитического центра Мелинда Харинг.

«Увольнение спикера украинского парламента имеет большое значение, ведь он настаивал на том, чтобы парламент следовал процедурным правилам и мог сказать «нет» Зеленскому. Если они смогут его уволить, это еще один признак консолидации власти Зеленским», – заявила накануне Харинг.

Однако сегодня подчинённое президенту Украины парламентское большинство от партии «Слуга народа» проголосовало за отставку Разумкова.

Как сообщал «Новый День», между президентом Украины и его некогда ближайшим соратником (экс-главой предвыборного штаба Владимира Зеленского), спикером украинского парламента Дмитрием Разумковым давно назрел идеологический и политический конфликт принципиального характера.

Бывший сподвижник Зеленского критиковал политику администрации президента практически по каждому резонансному в обществе решению, в том числе по насильственной украинизации и по урегулированию в Донбассе.

Сегодня Разумков, выступая с трибуны Рады перед голосованием за его отставку, заявил, что его снятие сопровождается процедурными нарушениями и пообещал отстаивать свои принципы в качестве обычного депутата.

«Мои принципы не изменились. Мои принципы такие же, какими были. Всегда сложно подниматься и идти против системы. Всегда. Первый шаг, он самый сложный. Но если ты знаешь, что это единственно правильный выбор, делать его всегда легко.

Я вам всем напомню напоследок, мы когда шли во власть, говорили одно, что мы должны стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним хотя бы это обещание. Я надеюсь, парламент останется парламентом. И люди в парламенте останутся людьми. Спасибо», – заявил экс-соратник Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.10.21

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