Запад прислал Зеленскому «чёрную метку» – украинский политолог

Разоблачение ведущими западными СМИ офшорных махинаций президента Украины – это чёткий сигнал от Белого дома и всего «коллективного Запада» Владимиру Зеленскому забыть о планах своего выдвижения на второй срок в 2024 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине политолог Андрей Золотарев.

По его словам, к Зеленскому давно существовал целый ряд претензий со стороны администрации Джо Байдена, но несмотря на все недвусмысленные намёки из Вашингтона, украинский президент продолжал предпринимать попытки водить американцев за нос.

Однако терпение американцев лопнуло, и они твёрдо намерены искать Зеленскому замену.

«Сейчас это сделано очень мощно, профессионально и акцентированно – это «черная метка» со стороны коллективного Запада Зеленскому. Во-первых, он не поменял главу офиса президента, во-вторых, он не прислушался к тому, что хотели по судебной реформе, нет никаких действий по Коломойскому. Он попытался взять под контроль Наблюдательный совет «Нафтогаза». Можно и дальше продолжать список грехов с точки зрения коллективного Запада по отношению к Зеленскому». – отметил эксперт.

Кроме того, Зеленскому намекнули, чтобы он даже и не думал провернуть хитрую комбинацию под названием «полтора срока» – объявив досрочные выборы парламента и президента.

«Да, действительно это «черная метка» со стороны Запада. Это, прежде всего, предупреждение Зеленскому отказаться от планов второго срока, отказаться от варианта с досрочными выборами и получить полтора срока. В принципе, сейчас это технологически и рейтингово возможно. Что будет после очень непростой зимы, угадать сложно», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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