Разоблачённого Зеленского объявили «меченым и токсичным» политиком

Разоблачение финансовых махинаций президента Украины международной командой журналистов-расследователей стало поворотным пунктом в судьбе Владимира Зеленского. Отныне он, как в своё время Пётр Порошенко, становится токсичным политиком на Западе и Украине, с нулевыми перспективами на переизбрание.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине журналист Сергей Лямец.

Напомним, накануне британская The Guardian опубликовала большое расследование о подпольных счетах Зеленского за рубежом.

«Важно не то, насколько убийственными оказались факты против Владимира Зеленского и его ближайшего окружения: Ивана Баканова (глава СБУ – прим. «НД»), Сергея Шефира (официальный советник Зеленского) и прочих.

Важно, что теперь они – «меченые». Это поворотный пункт в их «карьере». Теперь – только вниз, и очень сложно вверх.

Можно даже предсказать, какую реакцию это вызовет в политикуме. Вокруг Зеленского, скорее всего, сплотится часть чиновников и депутатов. Но лишь часть – теперь Зеленский токсичный. Чем дольше ты поддерживаешь его, тем токсичнее становишься сам. А значит, выписываешь себе билет на политическую свалку. Но поскольку у Зеленского сейчас монополия на власть, то открыто отказываться от него не будут – скорее, начнут саботировать решения власти и втихую договариваться, как избавиться от Зе.

Из чего можно делать такие предположения? Мы знаем аналог Pandora Papers в прошлом. Для Порошенко это были Panama Papers. Точно такой же невнятный кусок информации, в котором нет «мяса» для реального суда... Ну и что?

Важен не юридический, а информационный эффект. Для Порошенко Panama Papers стали таким же обвинительным ярлыком, как «слепой траст» и «заработок на крови». Раз за разом журналисты и политики (включая Зеленского) забивали эти ярлыки все глубже в тело Порошенко. Все закончилось поражением на выборах.

Вот и для Зеленского теперь есть яркий обвинительный ярлык, который будет тянуть его репутационно вниз. А заодно всех, кто возле него. Думаю, теперь они еще рьянее попытаются заработать на всю оставшуюся жизнь, ведь второго шанса не будет», – делает вывод Лямец.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.10.21

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