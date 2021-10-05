«Пойдёт дальше Порошенко»: Загнанный в угол Зеленский может спровоцировать большой конфликт

Разоблачение финансовых махинаций президента Зеленского в западной прессе и падение рейтингов внутри страны может заставить его совершить ряд необдуманных поступков в Крыму и Донбассе для отвлечения внимания украинского и мирового сообщества.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД Луганской народной республики Родион Мирошник.

«Серьёзный вопрос: во что сейчас будет играть Зеленский? Он будет отводить внимание...

Меня интересует, когда это начнётся. Это понятно, что есть больное место в виде Донбасса, в котором тут же нужно устроить фейерверк. А может он пойдёт дальше Порошенко, может он ещё устроит в Чёрном море какую-то заварушку, потому что ставки слишком высоки для него. Подпирают его со всех сторон», – отметил дипломат.

Кроме того, тяжёлый имиджевый удар заставит Зеленского продолжить курс на укрепление личной власти неконституционными методами.

«Если сейчас Зеленский «пропетляет» эту ситуацию, если его не снесут, если не произойдёт какой-то серьёзной трансформации, передачи, каких-то кардинальных изменений, связанных с полномочиями парламента, ослаблением президента, то он начнёт докручивать деспотию. Он понимает, что ситуация шаткая, и он начнёт крушить всё вокруг себя, делая выжженное поле», – приводит слова Мирошника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.10.21

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