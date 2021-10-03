Жулик, похлеще Порошенко: на Украине провожают на покой первого президента-комика

Разоблачение финансовых махинаций президента Украины международной командой журналистов-расследователей ставит крест на мечтах Владимира Зеленского избраться на второй срок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бежавший за границу от преследований киевского режима главред украинского издания «Страна.УА» Игорь Гужва.

Напомним, сегодня британская The Guardian опубликовала большое расследование о подпольных счетах Зеленского за рубежом.

«Статьи о Зеленском уже публикуются в ведущих мировых СМИ, а в Украине о Зе-офшорах (офшорах Зеленского – прим. «НД») сняло фильм «Следствие.info». Причём для Зеленского опубликованная информация потенциально будет иметь намного худшие последствия, чем для Порошенко.

Зеленский предстаёт как очень мутный тип, который не только уклонялся от налогов через офшоры (как это делал Порошенко), но и, скорее всего, участвовал в криминальных схемах Коломойского по выводу средств из Приватбанка.

Связка Зеленского и Коломойского ещё раз подтверждена, и на Западе станет аксиомой. А заодно и станет аксиомой, что Зеленский продолжает покрывать Коломойского, несмотря на требования США.

Разуверить в этом Запад Зеленский может разве что путём ареста Коломойского и всех его активов по делу Приватбанка. Но в таком случае Коломойский вывалит такой массив информации о Зе, что «досье Пандоры» про офшоры покажется невинной детской сказкой.

Любые заявления Зеленского о борьбе с олигархами после этого фильма будут вызывать ту же реакцию, что и его знаменитый «номер с роялем».

Ситуация в украинском политикуме (который и так лихорадит из-за попыток Зеленского установить единоличное правление) станет еще более напряжённой. А следовательно – и продолжить линию на концентрацию власти президенту будет сложнее. Сопротивление будет возрастать по самым разным направлениям.

Публикации о Зеленском на Западе и в Украине продолжатся. С одной стороны это будет элементом шантажа (чтобы делал то, что требуют). С другой стороны – подготовкой почвы под его уход с поста президента. Как это и было в своё время с Порошенко», – написал Гужва.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.10.21

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