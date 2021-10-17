«Говорю как профессионал» – Зеленский нашёл оправдание своим офшорным махинациям

Опубликованное британской The Guardian расследование о подпольных счетах Зеленского за рубежом и об отмывании его компаниями похищенных «ПриватБанком» олигарха Коломойского 40 млн долларов – «так себе сюжет».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил сам президент Владимир Зеленский.

По его словам, всё, что там говорится, якобы «давно известно» и, вообще, он как профессионал по постановкам шоу-программ низко оценивает расследование британцев, «инспирированное Петром Порошенко».

«Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, «грязи» никакой нет.

И даже если вы посмотрите предвыборные дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: «Деньги «Квартал» получал от «ПриватБанка», от Коломойского». Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радует, что ни одной новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня, как на президента Украины, ничего товарищ Петро так и не нашел», – оправдывался Зеленский.

Напомним, ранее известный на Украине политолог Андрей Золотарев заявил, что разоблачение ведущими западными СМИ офшорных махинаций президента Украины – это чёткий сигнал от Белого дома и всего «коллективного Запада» Владимиру Зеленскому забыть о планах своего выдвижения на второй срок в 2024 году.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.21

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