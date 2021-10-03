Британская The Guardian опубликовала расследование о подпольных счетах Зеленского за рубежом

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал очередной список Pandora Papers, в котором раскрываются имена высокопоставленных политиков из разных государств, тайно владеющих незадекларированными счетами в офшорных юрисдикциях.

Среди прочих, особое внимание было уделено украинскому президенту Владимиру Зеленскому британской газетой The Guardian.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», отдельный материал издания вышел под заголовком «Выявлены связи «антиолигархического» президента Украины в офшоре».

«Из файлов отчётливо видно, что Зеленский участвовал в разветвленной сети офшорных компаний», – пишет The Guardian.

В статье говорится о том, что Зеленский с братьями-бизнесменами Шефирами, один из которых сейчас является его официальным советником, зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Президент Украины передал советнику 25% своих акций в офшорной компании и получал с них прибыль.

Кроме того, Зеленский скрывал налоги, тайно используя офшорные схемы, чтобы его семья могла получать незадекларированную прибыль от бизнеса за рубежом.

Вскрыты связи украинского президента с одиозным олигархом Игорем Коломойским, который только по одному из документов перевёл команде соратников Зеленского 40 миллионов долларов. Напомним, на Коломойского в США заведено уголовное дело.

Между тем в администрации Зеленского никак не комментируют эти разоблачения и отказываются отвечать на запросы СМИ.

«Не будет ответа», – написал в Фейсбуке официальный представитель украинского президента Сергей Никифоров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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