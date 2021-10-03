Зеленский запретил показывать фильм о своих офшорных счетах за 5 часов до премьеры в Киеве

Широко разрекламированный показ фильма о крупных счетах Владимира Зеленского в зарубежных офшорах сорван из-за действий администрации украинского президента, запугавшей директора Малой оперы Киева, где должна была состояться премьера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила главред украинского издания «Следствие.Инфо», журналисты которого провели расследование и сняли фильм.

«За несколько часов до показа фильма «Офшор 95» директор Малой оперы Алексей Прасол позвонил нам и сказал, что показа не будет – «мы не будем показывать фильм про президента» (фильм про офшоры Зеленского). В оправдание для публики Прасол написал, что у них «нет света, тепла и, вообще, ремонт».

Я приехала и убедилась, что свет есть, и никакого ремонта нет. Однако постеры с рекламой нашего фильма уже поснимали, а сотрудникам театра сказали, что «сегодня короткий день – опера закрывается в 17-00», – написала Анна Бабинец в Фейсбуке.

Она обратилась к владельцам подходящих помещений в Киеве с просьбой помочь организовать показ.

«До премьеры 5 часов, у нас заявлено более 250 зрителей в зале. Помогите, пожалуйста, найти новую локацию для показа!» – написала главред.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.10.21

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