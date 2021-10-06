«Чёрный лебедь» на подлёте: Зеленскому предрекли судьбу Януковича

«Наглое и безответственное» поведение команды Зеленского вызывает всё больше неприятия не только за пределами Украины, но и внутри страны. Поэтому украинский президент рискует закончить свои дни во главе государства так же, как Виктор Янукович.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Юрий Романенко.

«Власть становится настолько обнаглевшей и настолько самоуверенной, что поневоле задаешься вопросом: а что они вообще чувствуют под ногами? Отсюда вытекает формула, почему они плохо закончат, почему Зеленский и «слуги народа» пойдут по стопам Януковича и прочих предшественников, которых пинали из власти.

Потому что таким поведением, этой чванливостью, которая у них появилась, бронзовением – они формируют ненависть. Сначала ненависть у журналистов, ненависть у какой-то части элиты, либо у каких-то социальных групп, а потом ненависть, положенная на социально-экономические противоречия, приобретает все более радикальные формы», – предупреждает эксперт.

«В конечном итоге, накладываясь на какой-то толчок, какой-то «черный лебедь», событие, которое запускает процесс радикализации общества, оно опрокидывает политический режим. Вот так и произойдет с Зеленским», – приводит слова Романенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.10.21

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