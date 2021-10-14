«Хватит дипломатии!» В Киеве призвали готовить военный сценарий «освобождения Крыма и Донбасса»

Украина не может полагаться исключительно на дипломатические усилия в вопросе «деоккупации» Донбасса и Крымского полуострова. Вооружённые силы страны должны уже сегодня разработать сценарий «освобождения захваченных агрессором территорий».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, который рассчитывает получить новый пост в правительстве или администрации Зеленского.

«Тезис о «возвращении исключительно дипломатическим путем», господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий», – обратился Аваков.

Напомним, накануне саммит «ЕС-Украина» объявил Россию виновной в обстрелах Донбасса и потребовал вывести войска из Крыма.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.10.21

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