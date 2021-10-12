Саммит «ЕС-Украина» объявил Россию виновной в обстрелах Донбасса и потребовал вывести войка из Крыма

В Киеве прошёл очередной саммит «ЕС-Украина», по итогам которого было принято совместное заявление из 25 пунктов, самый большой из которых был посвящён перечислению «грехов России». От Евросоюза присутствовали председатель Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», текст с пунктом антироссийских заявлений опубликован на сайте президента Украины.

При этом в коммюнике ни слова не говорится о ежедневных обстрелах украинской армией территории ЛДНР и о том, что Киев не выполнил ни одного взятого на себя обязательства по Минским соглашениям и «нормандскому формату».

«Мы, ЕС и Украина, подчеркиваем важность полного внедрения мероприятий, договоренность о которых была достигнута во время Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, а также полного выполнения Минских договоренностей, подчеркивая ответственность России как стороны конфликта.

Мы приветствовали конструктивный подход Украины в нормандской формате и Трехсторонний контактной группе и призвали Россию тоже действовать конструктивно и принимать добросовестный участие в переговорах в рамках этих форматов для разрешения конфликта.

Мы осуждаем нарушения прекращения огня вооруженными формированиями, поддерживаются Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня, выполнить Минские договоренности в полном объеме, предоставить свободный и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольных правительству Украины участков вдоль российско-украинской государственной границы, в соответствии с ее мандата.

Мы повторили наш призыв к России немедленно прекратить подстрекательство конфликта предоставлением финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, котрые она поддерживает, а также отвести российские войска и технику от восточной границы Украины и вывести их из Крымского полуострова.

Мы остаемся глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и личного состава на неподконтрольных правительству Украины территориях и в незаконно аннексированных украинских Автономной Республике Крым и Севастополе. Мы настойчиво требуем от России выполнить свои обязательства в соответствии с Венским Документом, а также обеспечить больше прозрачности и достоверно объяснить развертывание военных сил и техники в этих районах.

ЕС вновь продолжил свои экономические санкции против России, их продолжительность остается четко обусловленной полным выполнением Минских договоренностей», – говорится в совместном заявлении Евросоюза и Украины.

Симферополь, Иван Капустин

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