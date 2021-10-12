Зеленский призвал ЕС ввести санкции против всех организаторов выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе

Президент Украины призвал Евросоюз ввести санкции против всех, кто организовывал и принимал участие в выборах в Госдуму РФ в Крыму и на территории Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким обращением он выступил на проходящем в Киеве очередном саммите «ЕС-Украина».

«В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированном Крыму, городе Севастополь и временно оккупированных территориях Украины на Донбассе», – заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины уже подписал указ о введении санкций против участников выборов в Госдуму РФ в Крыму, а также в отношении членов избирательных комиссий российского полуострова.

Кроме того, ЕС обвинил Россию в подрыве Минских соглашений за привлечение жителей ЛДНР к выборам в Госдуму.

Симферополь, Иван Капустин

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