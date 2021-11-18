Зеленский ввёл санкции против 28 российских силовиков

Президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение, представленное Совбезом Украины, о применении персональных санкций в отношении 28 лиц, «которые являются сотрудниками спецслужб Российской Федерации».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте главы украинского государства.

Специальные ограничительные меры «экономического и иного характера» введены против российских граждан, которые якобы представляют силовые ведомства РФ на территории неподконтрольного Киеву Донбасса.

Санкции, которыми предусмотрена «блокировка активов и запрет на вывод капиталов», вводятся на три года.

Кроме российских граждан, под ограничительные меры попали украинцы: бывший замначальника управления СБУ в Луганской области Роман Гордидан, бывший сотрудник Стахановского отдела УСБУ в Луганской области Олег Лондарев, бывший сотрудник СБУ Игорь Зубков.

В списке также присутствуют «донецкий боевик» Николай Карчук и «чиновник Минюста ДНР» Сергей Ткаченко.

Напомним, ранее на Украине внесли в «черные списки» более сотни крымчан. Также Зеленский призвал ЕС ввести санкции против всех организаторов выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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