Украина ввела санкции против крымских участников выборов в Госдуму

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении санкций против участников выборов в Госдуму РФ в Крыму, а также в отношении членов избирательных комиссий российского полуострова. Указ опубликован во вторник, 5 октября, – сообщают Известия.

В тексте Указа говорится: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Всего в документе указаны фамилии 33 кандидатов в депутаты от различных политических партий России и самовыдвиженцев, а также 54 членов комиссий Крыма и шести сотрудников ФСБ.

Указом президента Украины также вводится в силу решение СНБО о санкциях в отношении трех российских предприятий.

Следует напомнить, что 17 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. В Киеве считают, что на этих территориях у России якобы не имеет права проводить выборы.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 05.10.21

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