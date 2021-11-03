На Украине внесли в «черный список» более сотни крымчан

На Украине расширили антироссийский санкционный список. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «черный список» включены около 140 физических и 50 юридических лиц.

В их числе оказались губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов, а также более 100 членов крымских и севастопольских территориальных избирательных комиссий, судьи и сотрудники правоохранительных органов.

Симферополь, Олег Яковенко

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