На Украине внесли в «черный список» более сотни крымчан

На Украине расширили антироссийский санкционный список. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «черный список» включены около 140 физических и 50 юридических лиц.
В их числе оказались губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов, а также более 100 членов крымских и севастопольских территориальных избирательных комиссий, судьи и сотрудники правоохранительных органов.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 02.11.21
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