ЕС обвинил Россию в подрыве Минских соглашений за привлечение жителей ЛДНР к выборам в Госдуму

Участие жителей территорий Донбасса, не подконтрольных Украине, в выборах в Госдуму «противоречит духу Минских соглашений».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

Вместе с тем, он отказался давать рекомендации по признанию или непризнанию волеизъявления жителей ЛДНР.

Стано лишь подчеркнул, что ЕС категорически отказывается признавать выборы в российский парламент в Крыму.

Что касается легитимности выборов в Госдуму в целом, представитель ЕС оставил этот вопрос «на усмотрение каждой отдельно взятой страны-члена ЕС».

Напомним, на избирательных участках в Ростовской области проголосовали 50 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, получивших российское гражданство. Ещё около 150 тысяч человек воспользовались услугами онлайн голосования и сделали свой выбор дистанционно.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.09.21

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