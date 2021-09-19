На выборах в Госдуму дистанционно проголосовали около 153 тысяч жителей ЛДНР

В электронном голосовании в Государственную думу РФ приняли участие около 153 тысяч избирателей, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой вывод сделали в украинском издании «Страна.УА», сравнив протоколы явки электронного голосования в Ростовской и других областях РФ.

Как известно, избиратели ЛДНР регистрировались на избирательных участках в Ростовской области.

Согласно результатам онлайн голосования, в области по партийным спискам было зарегистрировано 301 990 человек, а по одномандатным округам 139 898. За одномандатников голосовали только граждане РФ, проживающие на территории Ростовской области.

Явка по партийным спискам составила 92,69%. По одномандатным округам – 90,99%.

В других областях РФ количество зарегистрированных по партийным спискам и по одномандатным округам совпадает.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.09.21

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