Руководство Верховной рады заявило о непризнании выборов в Госдуму РФ

Высшая власть Украины не должна признавать легитимность выборов в Государственную думу Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили оба вице-спикера украинского парламента и председатель президентской партии «Слуга народа».

«Прошли выборы в Госдуму РФ. Я очень бы просил, чтобы один из вопросов, который был рассмотрен Верховной радой на следующей неделе – это реакция парламента на то, что произошло. На то, что выборы проходили в оккупированном украинском Крыму, и что к выборам привлекались украинские граждане, которые незаконно доставлялись из Донбасса для голосования на соответствующих избирательных участках», – возмущался вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

В свою очередь, второй вице-спикер Елена Кондратюк потребовала от Рады и президента не признавать выборы в Госдуму и призвать к этому же мировое сообщество, а также изгнать Россию из всех европейских парламентских организаций.

«Хватит мягких и двойных формулировок! Украина не имеет права признавать выборы в Госдуму РФ и все её представительства в международных парламентских институциях.

Более того, мы должны обратиться во все страны мира, использовав всё, в том числе и высокую трибуну Генассамблеи ООН, не признавать выборы в Госдуму РФ. Потому что легализация этих бессовестных действий с целью дальнейшего признания лиц без совести членами международных делегаций – это позорное попустительство оккупации и наглому нарушению всех международных прав!», – кричала Кондратюк.

«Верховная рада должна требовать недопущения незаконно избранных депутатов с оккупированных территорий к работе в международных организациях, в частности в ПАСЕ и межпарламентском союзе», – добавила она.

С такими же призывами к украинским властям обратился глава партии Зеленского «Слуга народа», депутат Верховной рады Александр Корниенко.

«В последние дни мы наблюдали то, что наблюдали. Назвать это иначе, кроме как позором, очень сложно. Абсолютно нечестные и сфальсифицированные выборы в Госдуму РФ, не только по украинскому вопросу, но и вообще. И все электронные голосования, которые подрывают вообще доверие к этому процессу, и вывоз украинцев в Ростовскую область. Всё это мы видели. Абсолютное нарушение всех норм избирательного права! Такие выборы не должны признаваться мировым сообществом!», – приводит слова Корниенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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