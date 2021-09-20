На выборах в Госдуму проголосовали 200 тысяч жителей Донбасса

На избирательных участках в Ростовской области проголосовали 50 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, получивших российское гражданство. Ещё около 150 тысяч человек воспользовались услугами онлайн голосования и сделали свой выбор дистанционно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель ростовской областной избирательной комиссии Андрей Буров.

«Жители соседних республик достаточно активно участвовали в избирательном процессе... порядка 50 тыс. – 49 800 – проголосовали на участках на приграничных территориях. В основном это Неклиновский, Матвеево-Курганский, Куйбышевский районы, города Новошахтинск и Донецк», – отметил Буров и добавил, что для участия в электронном голосовании подали заявки 162 тысячи человек.

«Там явка составила 93%», – приводит его слова ТАСС.

Всего российское гражданство на сегодняшний день имеют около 700 тысяч жителей ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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