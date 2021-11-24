Украинская социология впервые показала поражение Зеленского во втором туре президентских выборов

Владимир Зеленский по-прежнему может занять первое место в первом туре президентских выборов на Украине, если пойдёт на следующий срок. Однако во втором туре его обходит бывший соратник, а ныне главный политический соперник, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последних социологических опросов на Украине.

Сейчас за действующего президента готовы отдать свои голоса 25,2% опрошенных. Разумков пока теряется среди других кандидатов, однако, если ему удастся пройти в следующий тур выборов со второго места, то он опередит Владимира Зеленского по итогам голосования.

Напомним, ранее отправленный в отставку пропрезидентским большинством депутатов украинского парламента спикер Верховной рады Дмитрий Разумков публично отрёкся от Зеленского и его команды.

Симферополь, Валентин Карамазов

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