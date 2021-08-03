Зеленский не пускает на Донбасс спикера Верховной рады Украины

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков был вынужден отменить запланированную поездку в подконтрольный Киеву Донбасс для встречи с местным населением, депутатами и военнослужащими. В последний момент недавно назначенный Зеленским главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный ввёл «временный запрет» на посещение должностными лицами «зоны проведения Операции объединенных сил» (бывшая АТО).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба спикера украинского парламента.

В окружении Разумкова расценивают этот инцидент как произвол администрации Зеленского.

«О поездке Разумкова было известно две недели назад. Вчера вечером внезапно пришла информация от главнокомандующего Валерия Залужного о том, что должностным лицам внезапно запрещено посещать район проведения операций ООС. Но это рабочая отмазка. Истинная причина – попытка установить монополию на общение с армейцами. Хотят показать, что с армейцами может общаться только гарант», – ссылается на свой источник в парламенте украинское издание «Страна.УА».

Отметим, что экс-руководитель предвыборного штаба Зеленского, а ныне спикер Верховной рады опережает в рейтингах своего бывшего соратника. Он регулярно выражает несогласие с действиями власти. Украинские эксперты рассматривают Разумкова в качестве одного из кандидатов на будущих президентских выборах.

Недавно спикер Верховной рады вновь пошёл против Зеленского в вопросе тотальной украинизации.

Симферополь, Валентин Карамазов

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