«Мы не должны быть упоротыми, Россия нас раздавит» – опальный депутат от партии Зеленского

Официальный Киев должен «найти в себе разум» и срочно начать поиски взаимопонимания и сотрудничества с Россией ради будущего Украины. В ином случае «Незалежную» ждёт катастрофа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат от президенской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, исключённый недавно из партии за несогласие с политикой Зеленского.

«Ради будущего Украины мы должны найти в себе разум, терпение – и решить вопрос по Донбассу с Россией. Потому что исторически – мы проиграем. Потому что исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить всё вокруг себя!», – приводит слова Шевченко «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Зеленский не пустил на Донбасс активного противника продолжения войны спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, опасаясь его влияния на военных.

Как известно, президент Украины недавно потребовал от «любящих Россию» жителей ЛДНР покинуть Украину вместе с детьми.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.08.21

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