«Судить дурака!» Композитор Макс Фадеев пожалел, что не может «плюнуть в рожу» Зеленского

Российский композитор, исполнитель и музыкальный продюсер Максим Фадеев крайне резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего от «любящих Россию» жителей ЛДНР покинутьУкраину вместе с детьми.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свою гневную отповедь украинскому президенту российский продюсер опубликовал у себя в Инстаграме.

Фадеев вспомнил, как немецко-фашистские последователи геббельсовской пропаганды уничтожили всю семью его отца, еврейского происхождения, воспитывавшегося впоследствии в детском доме.

Композитор опубликовал фрагмент из речи Зеленского: «Еще раз: Родина – или ты гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса и ты считаешь, что «наше дело правое, нам в Россию и мы русский народ», то это большая ошибка оставаться жить в Донбассе».

Фадеев назвал украинского президента «необразованной тварью», намекнув, что Зеленский давно употребляет запрещённые вещества.

«А то что, Зеленский?.. Я мечтаю увидеть эту необразованную тварь, на скамье подсудимых! И это будет! Обязательно и скоро! У меня всю семью, по линии отца, вырезали вот такие нацисты, и мой отец рос в детском доме, не имея своей фамилии и имени из-за принадлежности к еврейскому народу.

В нашей семье, по линии отца, погибли все, и когда я послушал интервью этого дурака, мне хотелось выть от обиды и от того, что не могу плюнуть в его вечно перекошенную, и шмыгающую от понятного рефлекса рожу!

Этот человек очень глуп и необразован, и думаю, по своей шмыгающей тупости – он цитирует классиков нацизма! Он в прямую цитирует Геббельса, где он говорит о евреях!

«Еврею нечего сказать о немецких вопросах. Он – иностранец, который пользуется правами гостя», – Йозеф Геббельс.

А теперь замените слово Еврей на слово Русский, и получится интервью Зеленского!» – написал Фадеев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.08.21

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