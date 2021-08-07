«Судить дурака!» Композитор Макс Фадеев пожалел, что не может «плюнуть в рожу» Зеленского

Российский композитор, исполнитель и музыкальный продюсер Максим Фадеев крайне резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего от «любящих Россию» жителей ЛДНР покинутьУкраину вместе с детьми.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свою гневную отповедь украинскому президенту российский продюсер опубликовал у себя в Инстаграме.
Фадеев вспомнил, как немецко-фашистские последователи геббельсовской пропаганды уничтожили всю семью его отца, еврейского происхождения, воспитывавшегося впоследствии в детском доме.
Композитор опубликовал фрагмент из речи Зеленского: «Еще раз: Родина – или ты гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса и ты считаешь, что «наше дело правое, нам в Россию и мы русский народ», то это большая ошибка оставаться жить в Донбассе».
Фадеев назвал украинского президента «необразованной тварью», намекнув, что Зеленский давно употребляет запрещённые вещества.
«А то что, Зеленский?.. Я мечтаю увидеть эту необразованную тварь, на скамье подсудимых! И это будет! Обязательно и скоро! У меня всю семью, по линии отца, вырезали вот такие нацисты, и мой отец рос в детском доме, не имея своей фамилии и имени из-за принадлежности к еврейскому народу.
В нашей семье, по линии отца, погибли все, и когда я послушал интервью этого дурака, мне хотелось выть от обиды и от того, что не могу плюнуть в его вечно перекошенную, и шмыгающую от понятного рефлекса рожу!
Этот человек очень глуп и необразован, и думаю, по своей шмыгающей тупости – он цитирует классиков нацизма! Он в прямую цитирует Геббельса, где он говорит о евреях!
«Еврею нечего сказать о немецких вопросах. Он – иностранец, который пользуется правами гостя», – Йозеф Геббельс.
А теперь замените слово Еврей на слово Русский, и получится интервью Зеленского!» – написал Фадеев.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 07.08.21
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