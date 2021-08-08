Зеленский ведёт дело к этнической резне на Украине – киевский политолог

Киев проводит гуманитарную политику украинизации на чрезвычайно опасной основе – насильственного этнического разделения украинцев и русских. Такой подход неизбежно приведёт к масштабной резне с многочисленными жертвами, подобной этническим чисткам во время распада Югославии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в беседе с ведущим интернет-канала «Politeka» заявил бывший советник президента Украины Виктора Ющенко, киевский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, прежде чем заниматься вопросами популяризации украинской культуры и языка, власть обязана прекратить войну в Донбассе и покончить с дискриминацией русскоязычных граждан.

«Вы сначала Донбасс решайте, его можно решить хотя бы для того, чтобы не допустить больше смертей. Решить этот конфликт можно, потому что, в отличие от Югославии... там погибло за два года около 200-300 тысяч человек – с религиозной резнёй, с этническими чистками и этнической резнёй...

У нас же такого пока нет. Конфликт на Донбассе не этнический. По крайней мере, был. Но мы так можем доиграться своей гуманитарной политикой, что сделаем его этническим», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от «любящих Россию» жителей ЛДНР покинуть Донбасс вместе с детьми.

«Еще раз: Родина – или ты гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса и ты считаешь, что «наше дело правое, нам в Россию и мы русский народ», то это большая ошибка оставаться жить в Донбассе», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.08.21

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