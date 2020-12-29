Киев окончательно отказался от Крыма и Донбасса – украинский политолог

Заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что Украина окончательно распрощалась с Русским миром, свидетельствует о том, что Киев не намерен бороться за реальное возвращение Крыма и Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-советник президента Виктора Ющенко, украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, дипломатическая шумиха на международном уровне вокруг Крыма и Донбасса необходима украинским властям лишь для сохранения западных санкций против России. Сами отколовшиеся территории Киеву не нужны.

«Проблема мира на Донбассе, она будет вот такой – войны не будет, но и решения конфликта не будет. Почему? Потому что если решать конфликт по-настоящему, как он прописан в Минских соглашениях, с реинтеграцией Донбасса, – это значит переходить на отношение мира с Российской Федерацией...», – отметил эксперт.

Карасёв подчеркнул, что глава МИД Украины Кулеба не просто так заявил об окончательном прощании с Русским миром.

«А подождите, а Донбасс – это Русский мир?.. Сточки зрения территории и де-юре, да (украинские). Но Крым и Донбасс – это русскоязычное население, и русская культура там. Поэтому, если вы попрощаться хотите – тогда...

Наша элита, я подозреваю, которая была до этого и теперь, часть нынешней – для них уже в сознании Донбасса и Крыма нет. Дело в том, что в Польше, я изучал польский национализм, когда они были под Российской Империей в XIX столетии, для них вся Польша была в сознании, они хотели вернуть эти территории. У нас – нет.

Почему же тогда все (украинские политики) говорят: «Крым, Крым! Донбасс, Донбасс!»? Это инструмент антироссийской политики или дипломатии. Правильно это или неправильно – это уже другой вопрос, я сейчас не про это.

Я сейчас просто говорю о том, что у большей части украинских элит, особенно тех, кто оттуда, из Галичины, со Львова и так далее, которых много в Министерстве иностранных дел, у них Крым и Донбасс в сознании уже не как часть Украины», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.12.20

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