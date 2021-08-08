«Никаких шансов» – украинский политолог призвал бросить мысли о «развале России и возвращении Крыма»

Уповать на «развал России», чтобы «вернуть Крым», бессмысленно хотя бы потому, что даже в таком гипотетическом случае полуостров отойдёт не Украине, а Турции. Кроме того, нет никаких признаков, говорящих о внешнеполитической или внутренней неустойчивости РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в беседе с ведущим интернет-канала «Politeka» заявил бывший советник президента Украины Виктора Ющенко, киевский политолог Вадим Карасёв.

«Нет, не вернём (Крым). А почему? Есть такие упования у многих, что Россия распадётся, и тогда все проблемы Украины решатся. Ну, во-первых, если реализуются эти упования, то не факт, что Крым станет украинским. Может, турецким станет, может, крымско-татарским под турецким влиянием...

Второе, Россия всегда распадалась не по военным критериям, а по внутриполитическим признакам… Только внутренние источники... Но пока я не вижу условий, чтобы внутренне распадалась Россия, с точки зрения политических условий. С военной точки зрения Россия неприступна», – отметил Карасёв и добавил, что либеральной части российской элиты так и не удалось «раскачать Россию» с помощью иноагента Навального и своих покровителей на Западе.

«С политической точки зрения проблема есть, но видите, как они зачистили всех агентов – иноагентов, Навальных и так далее, и всё побоку. Протесты были. Понятно, почему протесты. Проблема Навального не в том, что он уличный, а в том, что у него была поддержка в элитах, на него ставила часть элит, которые хотели помириться с Западом.

Которые хотели опять перейти на компрадорские рельсы политики, как это было в 90-е. Но зачистили, и всё. А сейчас выборы, и кто в первой пятёрке: Шойгу, Лавров... Всё!», – приводит «Политнавигатор» слова Карасёва.

Симферополь, Иван Капустин

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