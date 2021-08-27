«Штаты – всё» – на Украине заявили, что «небинарные гендеры» добили Америку

Афганская катастрофа – закономерный результат общего упадка внутри «американской империи».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник президента Украины Виктора Ющенко, киевский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, какой бы военной силой и внешним могуществом ни обладали все известные в истории великие империи, они, в конце концов, гибнут в силу внутреннего разложения.

«Уже Штаты не могут управлять миром, они не могут выполнять функцию глобального полицейского… Штаты – всё, уже теряют функцию полицейского, они не могут даже нормально провести операцию по эвакуации из Афганистана…

Иногда империи – всё, они не могут дальше выполнять имперскую функцию. Имперское перенапряжение. Разваливалась империя 30 лет назад одна, советско-социалистическая...

Вот, теперь американская империя рушится. Либеральная гегемония рушится сегодня, Америка закрывается в себе…

Америка не работает потому, что сильная Америка – это была Америка белого большинства, сильных белых мужчин, поселенцев, колонистов, которые колонизировали Америку. А если Америка становится не белой, цветной, где заправляют феминистки, трансгендеры и прочие-прочие небинарные гендеры, может быть, уже и нет ресурса для того, чтобы быть империей», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.08.21

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