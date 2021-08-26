Европа не считает Украину своей – киевский политолог

Ведущие страны ЕС не видят в лице Украины близкого партнёра, на интеграцию которого в Евросоюз следует тратить огромные подъёмные средства.

Между тем, без согласия Брюсселя, Берлина и Парижа на миллиардные, фактически безвозвратные, вложения в экономику нового члена ЕС, как это было с Польшей, Венгрией, Чехией и странами Прибалтики, говорить о перспективах вступления Украины в эту организацию бессмысленно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник президента Украины Виктора Ющенко, киевский политолог Вадим Карасёв.

«Проблема в том, что в Европе сегодня, прежде всего ключевые страны, западноевропейские страны, не считают Украину своей... Польша, страны центрально-восточной Европы, Балтия – они свои, поэтому их можно было брать сначала ассоциированными членами, потом кандидатами в члены, финансировать.

Кто деньги будет давать? Потому что так называемые структурные или региональные фонды для того, чтобы уменьшить неравенство территорий – если будет равенство территорий, то все поедут в Западную Европу... Из Польши, Венгрии, стран Балтии, кстати, и так едут», – отметил эксперт.

«Поэтому, чтобы выровнять социально-экономическое и социально-культурное неравенство, такие структурные фонды и много стран Европейского союза, прежде всего, чемпионы евроинтеграции – Польша и Венгрия, свой экономический рост базировали на помощи грантовой, то есть бесплатной, тех же структурных фондах Европейского союза. Так что, когда мы говорим об успешности Польши, успешности Венгрии (ну, Болгария, Румыния менее успешны), Чехии или Словакии, мы должны учитывать эту ситуацию», – приводит слова Карасёва «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.08.21

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