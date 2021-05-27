Грозящую мировой стабильности Украину решено законсервировать – киевский политолог

Главные геополитические игроки стремятся выработать меры по стабилизации мировой обстановки. В этих условиях провоцирующее поведение Киева никому не выгодно, поэтому ожидается заморозка отношений с Украиной как на Западе, так и на Востоке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-советник президента Виктора Ющенко, украинский политолог Вадим Карасёв.

«Новая геополитическая реальность. Чтобы мы там ни говорили, но в мире происходят важные изменения. Хотя бы политика демократов – понятно, как эта вся история сейчас по линии Байден-Путин, США-Российская Федерация. Это не значит, что сейчас будет там все тепло, солнечно и так далее, но, тем не менее, какие-то важные нюансы будут становиться более рельефными, и с этой точки зрения нам тоже надо будет подумать, как будет играть нам в плюс, в минус. Скорее всего, в минус, но важно принять этот вызов и сделать так, чтобы все эти новые геополитические нюансы не сказались на Украине не очень положительно», – рассуждает эксперт.

«Дальше – в сентябре уход Меркель и изменение немецкого правящего класса. Там выборы в бундестаг, тоже будет свой кризис коалиционный... То есть, немцы уходят в себя, они, конечно же, будут заниматься больше внутренними политическими вещами. На это место, которое сегодня занимает Меркель и Германия, претендует Макрон и Франция...

Макрон всегда этому был не чужд, стало быть, и уход в себя Германии, и выход из себя Франции, в том числе с помощью тех или иных разрядок или новых нюансов в отношениях с Россией, а также то, что будет происходить по линии Америка-Китай-Россия, все это будет сказываться на нас… Во внешней повестке будет некая заморозка отношений по отношению к Украине. Главные игроки сейчас попытаются законсервировать в определенной степени ситуацию в Украине, вокруг Украины. Сюда меньше влезать», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.05.21

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