В Крыму и на Донбассе нет «украинского народа» – киевский политолог

Инициатива президента Украины провести референдум по отделению Донбасса «стеной» говорит о том, что у Владимира Зеленского не осталось рецептов по реинтеграции жителей ДНР и ЛНР. То же касается и Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник президента Украины Виктора Ющенко, киевский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, Зеленский уже понял, что заставить жить вместе разные, по сути, народы практически невозможно. Поэтому президент Украины ищет «компромиссные» пути обхода Минских соглашений.

«Это очень сложный вопрос – вернуть Донбасс. Мы говорим «Конституция», «народ Украины». А Донбасс входит в народ Украины? Крымчане входят в народ Украины или нет? Вот те, кто живут на оккупированных территориях на Донбассе – это народ Украины или нет?..

В том то и дело, понимаете... Дальше, мы возвращаем Донбасс, а там уже народ Донбасса живёт. У нас два народа будет – народ Украины и народ Донбасса. Как это вживить всё? Это очень сложный момент. Поэтому Зеленский не знает, как к Донбассу подступиться. Тут надо искать какие-то компромиссы», – рассуждает Карасёв.

«Я так понимаю, в крайнем случае, хотят показать западникам, западным партнёрам, что есть ещё и такой вариант как стена с Донбассом», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.06.21

«А-ля пиратство»: эксперт оценил опасность для России учений НАТО в Черном море. / Украинский транзит газа доживает последние месяцы – киевский эксперт. / Севастополь продолжает бить рекорды по выявляемости ковида. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»