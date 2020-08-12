В Киеве «настоящими сепаратистами» назвали украинских националистов

Реальными сепаратистами на Украине являются не инакомыслящие граждане, которые имеют отличную от официальной идеологии точку зрения, а те региональные политики-патриоты и общественные активисты, кто раскалывает общество, насильственно насаждая свои взгляды и свой уклад всему обществу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник президента Украины Виктора Ющенко, кивеский политолог Вадим Карасёв.

«Националисты говорят, что есть украинская Украина и есть украинские патриоты, а все остальные – это не патриоты, и вся остальная Украина не украинская. Потому что кто-то из Николаева и фамилия у него Назаров, а у кого-то Карасёв, но почему-то у нового начальника ГУР (Главное управление разведки) фамилия Буданов, и он – герой, и никто ему не высказывает, что он не Буденко или не Петренко. Вот такая парадоксальная ситуация.

Те местечковые политики, которые проводят такую риторику – настоящие сепаратисты, потому что они сепарируют и раскалывают Украину, потому что из цветущей мультикультурной страны мы превращаемся в деградированную территорию», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.08.20

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