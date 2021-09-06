«Нужна дерусификация Украины»: Зеленский не откажется от войны в Донбассе – киевский эксперт

Киевский режим не собирается отказываться от дальнейшей украинизации и дерусификации в стране. Однако бесконечно подпитывать русофобскую политику украинские власти не смогут, если в Донбассе прекратятся боевые действия и исчезнет повод обвинять Россию в «агрессии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник президента Украины Виктора Ющенко, киевский политолог Вадим Карасёв.

«У нас часть элиты, политического класса и часть общества, которая за мирное решение по Донбассу, которая нормализует отношения с Россией, сблизит Украину с Россией. А другая часть как раз наоборот – чем подальше от России, тем лучше. И эта часть, которая против сближения с Россией или восстановления отношений с Россией, она более сильная, более пассионарная, более активная», – отметил политолог.

«Если мы возвращаем Донбасс, то мы возвращаемся к нормальным отношениям с Россией... А если мы оставляем это все в замороженном или полузамороженном состоянии, не идем ни на какие уступки, война до победного конца, гибридная и так далее, значит, мы продолжаем воевать с Россией. Понимаете, в чем дело?», – заметил эксперт.

«Некоторые у власти, среди политического класса и общества, хотят дальнейшей, как они говорят, «национально-освободительной войны с Россией до победного конца». Поэтому, если вы принимаете Донбасс, война закончена, все. И опять возникает вопрос – украинцы, русский язык и так далее. И наоборот, чем вы дальше воюете с Россией, гибридно, тем больше вы дальше вводите украинизацию, у вас есть повод для дерусификации», – приводит «ПолитНавигатор» слова Карасёва.

Симферополь, Валентин Карамазов

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