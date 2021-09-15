Паника в украинских тылах: военные ЛДНР изменили тактику ответного огня

Вооружённые силы народных республик Донбасса приняли решение уничтожать ответными выстрелами не только огневые позиции украинской армии на линии фронта, но и штабы, расположения и пункты снабжения в глубоком тылу противника.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает издание «Донбасс Сегодня» со ссылкой на проживающего на сопредельной территории украинского общественника, директора Общественной организации «Восток-SOS» Константина Реуцкого.

Реуцкий внимательно отслеживает обстановку в зоне военного конфликта на протяжении последних нескольких недель.

«Если раньше они (ЛДНР) стреляли локально по позициям военных, то теперь целятся в объекты, находящиеся глубоко в тылу. Прежде всего, это военные объекты, являющиеся расположениями подразделений и командные пункты ВСУ, расположенные за 5-10 километров от линии фронта», – сообщил Реуцкий в интервью украинским СМИ.

Отметим, в последнее время армии народных республик Донбасса намного жёстче отвечают на интенсивные обстрелы жилых домов с украинской территории. Вооружённые силы Украины несут существенные потери убитыми и раненными. Однако президент Зеленский не предпринимает никаких действий по принуждению своих военных к прекращению огня.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.09.21

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