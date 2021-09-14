«Военное столкновение неизбежно»: Стрелков оценил планы Киева захватить Донбасс

Украина готовится к силовому захвату Донецкой и Луганской народных республик. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) сегодня на пресс-конференции в Москве. По его мнению, от полномасштабной военной операции Киев останавливает только возможное вмешательство Москвы.

Стрелков обратил внимание, что сейчас в регионе наблюдается очередной виток обострения. «В текущем году весной кризис почти достиг своего апогея. В апреле-мае с обеих сторон были сосредоточены очень серьезные силы. Если бы Украина не сдала назад, то речь могла бы идти о начале активной фазы боевых действий уже в этом году весной-летом. Сейчас происходит новая активизация, снова идут артиллерийские перестрелки. Ежедневно имеются жертвы среди военных и среди мирного населения. Новый виток обострения сейчас на лицо», – пояснил экс-министр обороны Донецкой республики.

«Все семь лет, которые длится это конфликт, для меня является аксиомой, что военное столкновение РФ с нынешней Украиной фактически неизбежно – было неизбежно и таковым остается, и будет, пока в Киеве находятся у власти люди, пришедшие в результате переворота 2014 года», – сказал он.

Как отметил Стрелков, исключать нападения украинской армии на Донбасс нельзя в любом случае. «По поводу слов Зеленского о том, что украинские военные силы способны достаточно быстро взять Донецк и Луганск, к сожалению, если РФ не вмешается в этот вооруженный конфликт, и украинская армия пойдет в решительное наступление – это действительно произойдет. И произойдет достаточно быстро, поскольку украинская армия обладает очень серьезным значительным численным преимуществом, преимуществом в боевой технике над корпусами народной милиции – в разы. В зависимости от ротаций цифры постоянно разнятся, но в целом – 2,5-3-кратное преимущество в личном составе сохраняется постоянно. А в случае решительного наступления Украина способна нарастить это превосходство до 5-7 раз», – подчеркнул Стрелков.

«Все семь лет Украина готовилась к войне. А корпуса народной милиции готовились к выполнению минских соглашений, в результате которых они должны были быть неизбежно распущены… Они могут взять Донбасс в течение нескольких дней фактически. По крайне мере, основную территорию, основные объекты, если не будет вмешательства российских вооруженных сил. И не берут они Донбасс только потому, что опасаются вмешательства РФ», – констатировал экс-министр обороны ДНР.

Москва, Мария Соколова

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