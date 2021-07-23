Украина превратилась в бедную досоветскую Галичину – киевский политолог заскучал по СССР

До присоединения нищей Западной Украины к СССР люди оттуда старались выехать в США и Канаду. После обретения независимости от РФ в 1991 году на Запад побежали граждане уже всей Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник президента Украины Виктора Ющенко, киевский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, при СССР Украина развивалась, и в стране росла рождаемость. Поэтому Киеву надо задуматься о переориентации политики на большую независимость от Запада и на восстановление разрушенных связей с Россией.

«Надо думать о том, как переизобрести новую политику. И внутреннюю, и внешнюю, между прочим. Потому что можно говорить, что мы идем на Запад, что у нас партнеры хорошие, но есть реальный итог – люди уезжают, рабочие места создаются не у нас, а мы работаем на других… До советского периода многие украинцы, особенно с Западной Украины, где была бедность, не было работы, куда выезжали? Канада, США и так далее. Первая волна украинской эмиграции – с Западной Украины», – напомнил эксперт.

«Потом советский период, Украина – 50 миллионов граждан, мы получили индустриальный потенциал, у нас строились ракеты космические, военные ракеты, авиастроение, автомобилестроение. Технологическая держава. Да, оно сейчас, может, устарело, но на то время это же было так.

Потом заканчивается советский период, мы вступаем в независимый период и происходит то же самое, что было до советского периода. Только уже не только с Западной Украины уезжают, а уезжают и из Восточной Украины люди. Это значит, что-то не так, давайте тогда подумаем, как нам заново переизобрести или отстроить независимость, какой она должна быть. Обязательно ли она должна быть антироссийской или еще какой-нибудь? Может, она по-другому должна быть?», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.07.21

Жителю Крыма, убившему 6-летнюю девочку, смягчили приговор. / В Севастополе решили смягчить ограничения для туристов. / Заболеваемость коронавирусом в Севастополе за неделю выросла на 10 процентов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»