Зеленский считает русских пришельцами и чужими на крымской земле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не включил русских в число коренных народов Украины, потому что, в частности, Крым – это не их территория, в отличие от крымских татар. А закон как раз предусматривает для крымских татар «конкретные блага» и определяет, что полуостров – «это их земля, они не какие-то пришельцы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью бывшим крымским журналистам, перебравшимся на Украину после 2014 года.

«Когда крымский татарин идет по крымской улице, он идет по своей улице, а если, напротив, идет гражданин РФ, то он турист и гость на чужой земле» – рассуждает Зеленский.

Отметим, что живущие на полуострове крымские татары тоже обладают паспортами России, однако, очевидно, что противопоставив их и «граждан РФ», он, таким образом, лишь побоялся прямо назвать русских Крыма «гостями на чужой земле».

Как известно, недавно Зеленский предложил «любящим Россию» жителям ЛДНР убираться в РФ вместе с детьми «уже сейчас».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал украинский закон «О коренных народах», в который не включили русских, «оружием массового поражения».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.08.21

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